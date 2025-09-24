Lali Espósito debutó como jurado en San Sebastián: mirá el detalle sorpresa de su look

Lali Espósito apostó por un look total black con un detalle inesperado en el Festival de Cine de San Sebastián. ¡Mirá!

Lali Espósito debutó como jurado oficial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y lo hizo con un look que tuvo una elegancia clásica con un detalle inesperado. En su primera participación en la 73ª edición del evento, la artista argentina se presentó con un estilismo total black.

El conjunto estaba compuesto por un top negro de escote halter que dejaba la espalda al descubierto. Lo acompañó con pantalones capri achupinados en el mismo tono, logrando una silueta minimalista y estilizada que se movía entre lo atemporal y lo contemporáneo.

El verdadero toque llamativo del outfit apareció en los pies, ya que Lali eligió stilettos blancos con lunares negros, un detalle juguetón y glam que rompió con la monocromía del look y lo volvió memorable.

La cantante completó el estilismo con un maquillaje natural, apenas resaltando sus facciones sin sobrecargarlas. El pelo lo llevó suelto, lacio y con raya al medio, lo que acompañó la simplicidad elegante de todo el conjunto.

Lali Espósito en San Sebastián: total black y stilettos lunares que hicieron la diferencia.