Emilia Mernes en Chile: mirá el look brillante y atrevido que deslumbró a su público

Emilia Mernes se lució en Santiago con looks glamorosos cargados de cristales y encajes. No te pierdas todos los detalles y fotos en la nota.

En Santiago, Emilia Mernes se plantó sobre el escenario con la misma seguridad con la que días antes había respondido a quienes la criticaban por sus canciones y sus estilismos: “a pesar de las críticas, seguiré lanzando canciones comerciales y vistiéndome como una diva del pop”. En esa noche chilena lo reafirmó, con vestuarios que oscilaron entre lo sporty y lo glam.

Uno de los looks más comentados fue un conjunto negro de corpiño escotado y pantalón ajustado al cuerpo, con rayas blancas en los laterales y bordados con strass. El detalle más osado apareció en la parte superior, con estrellas de pedrería que cubrían el centro, en un juego de insinuación.

Después, cambió el corpiño por un crop top de mangas largas, manteniendo las rayas blancas en sintonía con el pantalón y sumando en el centro una estrella de lentejuelas. La apuesta se elevó con una boina y unos mitones adornados con los mismos brillos, todo en un combo cuidado hasta el último detalle.

En otro tramo del concierto, Emilia sorprendió al aparecer con un body encorsetado blanco que marcaba la cintura con firmeza. El traje estaba cubierto por hileras de cristales y strass, que lo convertían en una pieza escénica en toda regla. Guantes largos de tul blanco, también con pedrería, y medias de red nude completaron un look de diva internacional.

En cuanto al maquillaje, Emilia llevó delineado cat eye, cristales bajo los ojos, sombras claras que iluminaban la mirada, rubor fresco y un labial nude. Su pelo estuvo suelto y con ondas voluminosas, cerrando así la apuesta estética.