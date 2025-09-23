Emilia Mernes recibió la primavera con un look de infarto

No te pierdas las fotos del look de Emilia Mernes quien recibió la primavera con un outfit lleno de color y toques dosmileros.

Emilia Mernes eligió recibir la primavera con un conjunto que fusionó romanticismo y juventud, cargado de detalles delicados y toques atrevidos. El centro del look fue un microtop blanco con volados y mangas abullonadas, escotadísimo, que le dio sensualidad y aire naïf.

Lo acompañó con una minifalda amarilla pastel de tul, con bordados florales blancos. En los pies, lució unas sandalias altas con taco transparente, un guiño a la estética dosmilera que desde hace un tiempo ya ha vuelto a imponerse.

Llevó el pelo lacio, suelto y con raya al medio, lo que mantuvo el aire natural y balanceó el vestuario. El maquillaje siguió la misma lógica, con la piel luminosa, rubor en tonos rosados, sombras suaves y labios nude con un leve brillo.

Emilia sumó un collar fino con brillantes, anillos plateados y un ramo de flores en tonos rosas y anaranjados, que usó como complemento escenográfico. En algunas de las fotos, mariposas digitales flotaron alrededor, lo que le dio un toque lúdico y etéreo a todo el look.

emilia-mernes-arraso-con-su-look-foto-instagramemiliamernes-W3TB4ZOH4RBV7AU4WCSL7G6T7M Emilia Mernes deslumbró con microtop blanco y minifalda amarilla. Instagram: emiliamernes