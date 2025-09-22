El look de Carla Peterson que brilló en el Festival de San Sebastián

La actriz Carla Peterson apostó por un diseño de Nuria Bueno con apliques voluminosos para el Festival de San Sebastián. ¡Mirá!

Carla Peterson viajó al Festival Internacional de Cine de San Sebastián para presentar 27 noches, película que protagonizó junto a Daniel Hendler y un elenco coral de figuras argentinas. Allí. la actriz apostó por un look colorido y sofisticado que marcó su paso por la alfombra roja.

Ganadora del Martín Fierro de Moda en 2023, Carla Peterson volvió a demostrar que su estilo se mueve entre lo clásico y lo moderno, con un sello propio que resalta en cualquier evento. Esta vez eligió un minivestido lila firmado por Nuria Bueno.

La prenda, de cuello halter, contó con un aplique voluminoso e irregular que recorrió desde el escote hasta la cintura, detalle escultórico que le dio tridimensionalidad al diseño. La falda era apenas acampanada, lo que le sumó movimiento y un aire lúdico, ideal para un estreno de festival.

El estilismo, a cargo de Romina Giangreco, se completó con sandalias nude de Sylvie Geronimi, de plataformas acharoladas, tiras anchas que funcionaron como tobilleras y taco XXL. En joyería, apostó por aros largos con pedrería, discretos pero brillantes, que reforzaron el efecto de un look nocturno sin sobrecargarlo. El beauty fue sutil, con máscara de pestañas, labios en rojo suave y un pelo suelto con ondas descontracturadas y raya al costado.

Fotografiada junto a Daniel Hendler, Carla posó relajada y luminosa, mostrando cómo un color como el lila puede convertirse en protagonista absoluto sin necesidad de excesos.