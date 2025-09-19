Emilia Attias arrasó en Instagram con su look denim más jugado

Emilia Attias deslumbró en Instagram con un look total denim y bikini que dejó sin aliento a más de uno. ¡Mirá!

Emilia Attias compartió en Instagram una producción que rápidamente encendió a sus seguidores, donde se la vio con un look total denim que tuvo esa irreverencia que siempre la acompaña.

En esta producción se mostró con un conjunto total denim reinterpretado en bikini. El top triangular de jean, de corte minimalista y tiras finas, realzó su figura con un aire provocador, llevando la textura icónica de los años 2000 a un terreno mucho más actual.

El juego de denim continuó en la parte inferior con una tanga de jean de tiro bajo, con botones y costuras a la vista que simulan la pretina de un pantalón clásico, pero transformada en prenda de swimwear. El recurso visual de este diseño desafía lo esperado, convirtiendo una prenda utilitaria en un objeto de deseo y estilo.

Para completar la escena, Emilia llevó un jean abierto y a medio poner, que reforzó la impronta irreverente y urbana de la producción, sumando dramatismo al mismo tiempo. El accesorio clave fue un mini bolso negro colgado en bandolera, que llevaba en su interior un frasco de perfume dorado, protagonista de la campaña.

El beauty look también jugó un papel fundamental, con el cabello lacio, largo y con raya lateral bien marcada, que acentuó su porte casi rebelde. El maquillaje se inclinó por una piel fresca, labios nude satinados y mirada intensa, delineada con sutileza pero cargada de magnetismo.