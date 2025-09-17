Celeste Cid impactó con transparencias y brillos en azul: mira el look

No te pierdas la apuesta de María Gorof que convirtió a Celeste Cid en la estrella de la noche. Los detalles y fotos del look en la nota.

El shopping de Saavedra se transformó para la avant premiere de Papá x 2, la nueva comedia romántica protagonizada por Celeste Cid y Benjamín Vicuña bajo la dirección de Hernán Guerschuny. El encuentro reunió a figuras como Santiago Korovsky, Juli Poggio, Sebastián Wainraich, Fernán Mirás y Laura Azcurra.

Celeste Cid llegó con un conjunto azul intenso de María Gorof. La prenda superior, una blusa de mangas largas con cuello cerrado y hombreras, jugaba con transparencias que dejaban ver un top triangular. Abajo, llevó un pantalón palazzo de tiro alto que completó el aire sofisticado del look, con hilos plateados.

El clutch negro de cuero que llevó en la mano cortó la monocromía, mientras que los zapatos con plataforma le sumaron altura. El pelo estuvo recogido, con mechones sueltos y un rulo marcado en la frente, que le dio un aire retro que contrastó con lo moderno del outfit.

El maquillaje siguió la misma lógica, con la piel luminosa, sombras cálidas, delineado discreto y labios rosa nude. En sus manos, lució unas uñas azul profundo, mostrando que ningún detalle quedó librado al azar.

El look que eligió Celeste Cid en Saavedra.