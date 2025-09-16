Mirá los impactantes looks de Cazzu en el Movistar Arena

Cazzu inauguró su tour Latinaje con diseños de Sylvie Burstin, que incluyeron transparencias y encajes en un show inolvidable.

El regreso de Cazzu a los escenarios argentinos no pudo haber sido más potente. La artista inauguró su tour Latinaje con un show en el Movistar Arena de Buenos Aires que reunió a más de 15 mil personas durante casi dos horas. Por supuesto, la moda tuvo un rol protagónico gracias a los diseños exclusivos de la creadora Sylvie Burstin.

Para la apertura, Cazzu apareció con un corset de gasa devoré y textiles laminated, con acabados de lacquered effect. Según describió la diseñadora, la pieza “articula un juego de contrastes” y transmite un aura “melancólica, sombría y nostálgica”, sumando dramatismo desde el primer minuto del concierto.

En el segundo bloque, la cantante cambió de registro y apostó al rojo intenso con un body halter de transparencias sutiles, intervenido con cristales y apliques. Para Burstin, el look “evoca la intensidad de una herida abierta, una laceración emocional reinterpretada en clave”.

El tercer acto fue igualmente memorable, luciendo un set púrpura compuesto por petit corset y short lencero, acompañado por un diseño vaporoso en organza natural laminada, trabajado con siete encajes históricos. La diseñadora explicó que esta última creación “condensa moldería impecable, confección precisa e historia convertida en diseño”.

Los figurines que compartió Burstin en Instagram revelaron la magnitud del trabajo detrás de cada prenda. Cada diseño fue pensado no sólo para acompañar la música, sino también para sumar narrativa visual a lo que pasaba sobre el escenario. La colaboración con Sylvie Burstin no fue un mero detalle estético, sino una forma de traducir emociones en textiles.