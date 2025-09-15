La Joaqui se rió de las críticas a su look en La Voz Argentina: mirá lo que se hizo

La Joaqui respondió con humor a los memes y comparaciones que surgieron por su look en La Voz. Todos los detalles en la nota.

La Joaqui volvió a estar en boca de todos, aunque esta vez no fue por su música sino por su look en La Voz Argentina. Invitada como colaboradora de un equipo, eligió un outfit total white, con un vestido de mangas largas, hombros descubiertos y stilettos a tono. Sin embargo, lo que realmente se robó la atención fue su peinado.

La cantante se presentó con el cabello atado, flequillo recto y dos mechones largos sueltos enmarcando el rostro. Un cambio llamativo frente a la melena negra suelta que suele caracterizarla, y fue suficiente para que las redes estallaran en comentarios.

Los usuarios comenzaron a comparar su look con personajes desde el duende de Peques hasta Dobby, el elfo de Harry Potter. También apareció Dumbo en la lista de comparaciones, y los memes no tardaron en viralizarse.

El tema fue tendencia durante horas, con miles de comentarios que iban desde la sorpresa hasta la burla. Sin embargo, lejos de enojarse, La Joaqui decidió capitalizar la situación a su manera, es decir, con humor.

En su cuenta de X (ex Twitter) compartió: “Mi estilista; porque no te haces un recogido que siempre te tapas las orejas con el pelo, que es lo peor que puede pasar? La gente de Twitter: …”. El texto estaba acompañado de la captura de un usuario que la comparaba con los duendes de Peques.