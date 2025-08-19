El icónico guiño de La Joaqui a Lali Espósito que encendió los rumores y confirmó lo que todos esperaban

Tras mantenerse como compañeras en La Voz Argentina, Lali y La Joaqui dieron una gran noticia en las redes sociales.

Una de las noticias más esperadas por los fanáticos de la música urbana y el pop en Argentina finalmente se ha confirmado. Después de días de rumores y especulaciones en redes sociales, Lali Espósito y La Joaqui grabarán una canción juntas. El anuncio se hizo oficial a través de un adelanto que ya circula en las plataformas digitales y que ha generado un revuelo en el mundo del espectáculo.

lali y la joaqui Icónicas y simpáticas, se unieron dos cantantes argentinas en una colaboración. @lali Las sospechas sobre esta colaboración comenzaron a crecer luego de una pista clave que dejó La Joaqui en sus redes. La cantante de RKT compartió un video en el que se la veía aplicándose la icónica fragancia Chanel N°5, un perfume que Lali menciona en su exitosa canción N5, lanzada en 2022. Este guiño fue interpretado por los fans como un indicio claro de que algo se estaba gestando entre ambas artistas.

La confirmación llegó este martes 19 de agosto con un video que ha puesto a todos a bailar. Según se informa, el nombre del tema podría ser Flores o Para dos, aunque el ritmo de la canción es, por ahora, un misterio. La expectativa es enorme por el resultado de esta fusión, ya que no se sabe si el tema tendrá un ritmo de pop, un sonido de RKT o una cumbia que ponga a mover a todos.