Que dijo Pedro Rosemblat al ser consultado sobre la amenaza de bomba en el recital de Lali Espósito

Luego de que el la policía encontrara al sujeto que amenazó a Lali Espósito, Pedro Rosemblat, novio de la cantante, rompió el silencio y habló del tema.

La pareja de la artista pop argentina no dudó en referirse a la delicada situación que atravesó la cantante en San Juan.

El periodista y pareja de Lali Espósito sugirió que comparte la percepción general sobre el atentado frustrado contra el show de la cantante en San Juan. "Pienso y sospecho lo que piensan todos", admitió Pedro Rosemblat, al mismo tiempo que trazó un paralelismo con la incursión de celebridades en la política, remarcando: "Tenemos un presidente que salió de la tele".

En medio de rumores sobre figuras como Claudio El Turco García y Virginia Gallardo incursionando en elecciones, Rosemblat cuestionó si la popularidad basta para gobernar. "Espero que no", afirmó, aunque reconoció el peso de la exposición mediática: "Ojalá que haga falta un poco más, pero es una época en que importa la relevancia mediática y digital". Destacó que, si bien la mayoría de los políticos no son famosos, algunos partidos apuestan por nombres conocidos para captar votos.

El intento de sabotear el concierto de Lali Espósito el pasado 1 de agosto conmocionó al ambiente artístico. El acusado, un jubilado sanjuanino, insultó a la cantante con términos violentos y denigrantes antes de alertar falsamente sobre un explosivo. Rosemblat reflexionó sobre el episodio: "Habría que preguntarse por qué motivo un jubilado identifica a un enemigo en un artista", insinuando que el hecho podría reflejar divisiones alimentadas desde ciertos sectores.

El diseñador Roberto Piazza, allegado al presidente Javier Milei, puso en duda la veracidad de la amenaza: "No le creo nada... A esta chica le dan tanto protagonismo como si fuese alguien importante". Rosemblat respondió con ironía: "No tengo idea, si no le cree, no le cree ¿Qué va a ser?", y restó importancia a los dichos del modisto: "Roberto Piazza no le cree, pero mucha gente sí".