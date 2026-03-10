¡Vendimia a puro ritmo! El Teatro Griego Frank Romero Day y los cerros vibraron en una noche de cuarteto, folclore y cumbia

El Teatro Griego Frank Romero Day se convirtió en una auténtica fiesta este lunes 9 de marzo con la primera repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia , que convocó a decenas de mendocinos y turistas en una noche marcada por la música, el ritmo y el baile.

En esta jornada (que, cabe destacar, no contó con el espectáculo 90 cosechas de una misma cepa, dirigido por Pablo Perri), el escenario se llenó de música con una propuesta artística centrada en shows en vivo. El cuarteto, el folclore y la cumbia fueron los grandes protagonistas de la velada que hicieron bailar a los presentes no solo en el emblemático teatro, sino también en los cerros .

La encargada de abrir la noche fue Magui Olave, quien se presentó cerca de las 21 horas y comenzó su show con Por Primera Vez, canción de Camilo y Evaluna Montaner. Durante su presentación, la cantante también interpretó Él No Va a Venir de Karina, Pero Me Acuerdo de Ti de Christina Aguilera y Dueles de Jesse & Joy, tema con el que finalmente se despidió del público tras un show que combinó cuarteto y baladas muy coreadas por los presentes.

El segundo en subir al escenario fue el Chaqueño Palavecino, quien llevó todo el color del folclore a la primera repetición . El artista abrió su presentación con La Sin Corazón, y rápidamente logró encender al público: en las gradas comenzaron a revolearse camperas, ponchos y otras prendas mientras sonaban sus clásicos. Además, bailarines se sumaron al escenario para acompañar la puesta.

Durante su presentación, el cantante se mostró agradecido y aseguró que "es un privilegio poder estar acá, en la Vendimia". Poco después, llegó uno de los momentos más lindos de la noche: cuando el músico interpretó Póngale por las Hileras, un tema que el público acompañó con entusiasmo. Por otro lado, en medio del show, el artista felicitó Azul Antolínez, la nueva reina de la Vendimia, aunque protagonizó un momento divertido al equivocarse y llamarla "Celeste", error que corrigió rápidamente entre risas.

Mirá el momento en el que el Chaqueño Palavecino cantó Póngale por las Hileras

Póngale Por Las Hileras- Chaqueño Palavecino En La Repetición De La Fiesta Nacional De La Vendimia 2026

Cuando muchos pensaban que el cierre llegaría con Amor Salvaje y La Ley y la Trampa, el Chaqueño sorprendió al anunciar que volvería a cantar Amor Salvaje, esta vez acompañado por Oscar Belondi, cantante de La Repandilla. El broche final llegó con Carnaval en La Rioja.

La Repandilla Repetición Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 La Repandilla trajo toda la cumbia al escenario y no dejó a nadie sentado en el Teatro Griego. Maru Mena MDZ.

Después llegó el turno de La Repandilla, que mantuvo arriba la energía de la noche con un repertorio bien cumbiero. La banda hizo sonar temas como Eres y La Burruda, que el público acompañó con palmas, coros y mucho baile. En medio del show también invitaron a subir al escenario a cantar Kasandra, hija del recordado Martín Meza, quien formó parte de Montecristo. Asimismo, la agrupación aprovechó su presentación para hacer un repaso por cumbias clásicas e inolvidables que despertaron la nostalgia, como Pibe Cantina de Yerba Brava.

Luego, el cuarteto dijo presente con la llegada al escenario de La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo, quienes sorprendieron al público con una original presentación en pantalla antes de comenzar el show. Allí se proyectó una animación al estilo de la apertura de The Simpsons, pero con los integrantes de la banda en versión caricatura. En el video aparecía Rubén Pavón representado como un queso, en alusión a su apodo "Kesito", mientras que Eugenia Quevedo era retratada como una muela, un guiño al sobrenombre con el que también es conocida la cantante. Con toda la energía sobre el escenario, el grupo le puso toda la onda a su show con temas como Señor Amante de Valeria Lynch, Con Otra de Cazzu, Qué Agonía de Yuridia y Ángela Aguilar, y Ojalá de María Becerra.

La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo Repetición Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 El carisma de LBC y Eugenia Quevedo se adueñó de la primera repetición. Maru Mena MDZ.

El cierre de la noche quedó en manos de Desakta2, que fue el último grupo en subir al escenario. Durante su presentación interpretaron: Tu Misterioso Alguien de Miranda!, MÓNACO de Bad Bunny y Según Quién, entre otros temas que formaron parte de su show en la primera repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia. El espectáculo se extendió hasta pasadas las 3 de la madrugada.