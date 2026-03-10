Una reconocida periodista se quebró en vivo y el motivo fue contundente: "Diciendo estupideces"

La pantalla chica fue escenario de un momento de profunda angustia para una periodista , al punto de no pudo contener las lágrimas. Pilar Smith se quebró en el piso de LAM al hablar sobre el escarnio público que está sufriendo por parte de sus propios colegas de APTRA , situación que la llevó a evaluar una decisión drástica sobre su futuro.

El drama que envuelve a la comunicadora tiene su raíz en las opiniones que emitió sobre los problemas técnicos y organizativos durante la primera entrega de los premios Martín Fierro Latino en Miami. Sus comentarios no cayeron nada bien en el seno de la entidad, pero el verdadero detonante se dio cuando APTRA convocó a una asamblea para tratar su sanción y ella decidió no asistir por encontrarse de descanso.

La imagen que desató la furia de los socios fue una foto de Pilar con "las patitas en la pileta" en Mar del Plata, justo en el momento en que se debatía su continuidad en la asociación.

Frente a los panelistas, la periodista se defendió de las acusaciones asegurando que jamás actuó con malicia. Entre lágrimas, explicó que el dueño del lugar le pidió amablemente tomarse esa fotografía y ella accedió sin pensar en las consecuencias.

Además, se escudó apuntando directamente a la cúpula directiva. Aseguró que le había consultado a Luis Ventura, presidente de APTRA , sobre la asamblea y que él le respondió por escrito que no sabía de qué se trataba. "Si alguien me hubiese dicho 'Pili, está en riesgo tu continuidad' , yo me volvía. No lo hice adrede".

Angustia y acciones legales en puerta

El quiebre emocional de Pilar Smith expuso su profunda sensación de estar siendo utilizada como chivo expiatorio dentro del medio. Muy dolida, remarcó que a lo largo de su extensa trayectoria jamás protagonizó escándalos y que es una profesional que se "rompe el lomo" con hasta cuatro trabajos en simultáneo para mantener a su familia como jefa de hogar.

En ese sentido, denunció la evidente selectividad de la entidad, señalando que figuras como el propio Marcelo Polino también criticaron históricamente a los premios y no sufrieron el mismo castigo.

Lejos de bajar la cabeza frente a los ataques, la periodista disparó con dureza contra quienes la cuestionan en televisión: "Me parece tan injusto tener que escuchar a colegas que se pasean por los programas diciendo estupideces". En esa misma línea, redobló la apuesta y confirmó que este conflicto cruzará los límites mediáticos, ya que adelantó que llevará a la Justicia el caso.

Sobre el cierre de su descargo, y ante la humillante posibilidad de ser expulsada formalmente de APTRA por sus propios compañeros, Smith adelantó su jugada final. "Yo creo que voy a renunciar antes, por mi dignidad y por mi familia", sentenció, dejando en evidencia un quiebre que parece no tener retorno.