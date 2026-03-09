Presenta:

Una conocida periodista de C5N anunció su embarazo en pleno vivo y emocionó a todos

La comunicadora decidió contar todos los detalles en el programa y sorprendió a sus compañeros que no sabían absolutamente nada.

MDZ Show

C5N, canal de noticias.

Una feliz noticia sorprendió a todos en C5N luego de que una conocida periodista anunció en vivo su embarazo. Todo sucedió en el programa que lleva adelante Pía Shaw y fue ella quien reveló cuál de sus compañeras será mamá.

"Madre primeriza, esta es la imagen... Ya hay fotos para demostrar todo", comenzó diciendo Pía respecto al embarazo, que comenzó a contarlo de manera enigmática. Además, agregó: "Nos van a cambiar las mañanas".

La conocida periodista de C5N que anunció su embarazo

"Su mamá está embarazada de cuatro meses y medio. Nuestra querida Valentina está embarazada", expresó la conductora. Posteriormente, le dio la palabra a la futura mamá, quien se mostró muy feliz.

Captura de pantalla 2026-03-09 105408
Valentina, la periodista de C5N que anunció su embarazo en vivo.

Uno de sus compañeros se llevó las manos a la cabeza sin poder creer la noticia: "¡Me está jodiendo! ¿Nos estamos enterando en vivo de verdad?". Sin dudas, la noticia llenó de emoción el estudio de C5N y la familia de Mañanas Argentinas se agranda.

