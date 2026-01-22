Ángel de Brito contó en LAM una noticia que alegró a todos en el estudio y en esta nota te contamos los detalles.

Ángel de Brito reveló en LAM una muy linda noticia que tiene como protagonista a una conocida figura. El conductor de América contó un embarazo que sorprendió a todos y rápidamente provocó felicidad en todos sus compañeros.

La famosa que está esperando un hijo es nada más ni nada menos que Julieta Puente, quien se dedica a realizar contenido en redes y además es entrenadora personal. Tras el anuncio de Ángel, la influencer compartió un posteo.

Ángel de Brito confirmó la figura que está esperando un hijo Revelaron que una famosa figura está embarazada: de quién se trata "Es oficial: Van a ser tías!!!! ‍Hace 3 meses y medio que nuestra vida cambió para siempre y la felicidad se duplicó en nuestro corazón. Tengo tanto (muuucho) por contarles de este camino que viví en silencio, prometo que lo van a saber todo (con detalles como se merecen)", expresó Juli Puente en su posteo.