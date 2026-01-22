Revelaron que una famosa figura está embarazada: de quién se trata
Ángel de Brito contó en LAM una noticia que alegró a todos en el estudio y en esta nota te contamos los detalles.
Ángel de Brito reveló en LAM una muy linda noticia que tiene como protagonista a una conocida figura. El conductor de América contó un embarazo que sorprendió a todos y rápidamente provocó felicidad en todos sus compañeros.
La famosa que está esperando un hijo es nada más ni nada menos que Julieta Puente, quien se dedica a realizar contenido en redes y además es entrenadora personal. Tras el anuncio de Ángel, la influencer compartió un posteo.
Ángel de Brito confirmó la figura que está esperando un hijo
"Es oficial: Van a ser tías!!!! Hace 3 meses y medio que nuestra vida cambió para siempre y la felicidad se duplicó en nuestro corazón. Tengo tanto (muuucho) por contarles de este camino que viví en silencio, prometo que lo van a saber todo (con detalles como se merecen)", expresó Juli Puente en su posteo.
Luego, agregó: "Pero hoy, solo quería gritarles la noticia más feliz de nuestras vidas: vamos a ser papás!!!! (y ustedes, tías, qué flash, ni me lo creo que por fin sea real)!!!". Juli se encuentra en pareja con Facundo Miguelena, piloto de avión.