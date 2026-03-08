La conductora de El Trece fue al hueso contra uno de sus comensales y provocó la reacción de todos los que se encontraban en el estudio.

Mirtha Legrand llevó adelante un nuevo programa el sábado 7 de marzo con grandes invitados. Entre los famosos se encontraron Amalia Granata, Sofía Pachano, Alfredo Leuco y Mauricio Dayub, quienes disfrutaron a lo grande y sufrieron las preguntas de la diva.

En un momento de la noche, Mirtha Legrand fue contundente y al hueso con una pregunta. Mientras Mauricio Dayub se encontraba hablando, ella lo interrumpió de manera totalmente inesperada con una chicana que sorprendió e hizo reír a todos.

Te puede interesar Pergolini tomó partido entre Legrand y Giménez y explicó el motivo

"¿Tu mujer era actriz o escritora, qué era?", fue la consulta de la Chiqui y allí él le comentó que "mi mujer fue modelo, dirigió una película". En ese instante, Mirtha lanzó un durísimo comentario que se viralizó rápidamente.

Mirtha Legrand filosa contra uno de sus invitados Mirtha Legrand lanzó una durísima chicana contra uno de sus invitados en pleno vivo "Una mujer muy bonita... ¿Y cómo te eligió a vos?", consultó sorprendida y la reacción de Mauricio Dayub no tuvo desperdicio, ya que le siguió el juego a la conductora de El Trece que hace pocos días cumplió los flamantes 99 años.