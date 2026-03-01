¡Durísimo! Nancy Pazos y Aníbal Pachano se cruzaron fuertemente en la mesa de Mirtha Legrand

Los invitados de la conductora de El Trece debatieron de forma tajante sobre la actualidad política en Argentina.

Mirtha Legrand realizó su primer programa con 99 años y por supuesto que lo comenzó con un lindo discurso. La diva de El Trece disfrutó de una espectacular noche con invitados picantes como la presencia de Nancy Pazos, quien se cruzó de forma picante con Aníbal Pachano.

Todo ocurrió mientras se encontraban debatiendo por la situación política actual que lo tiene al presidente Javier Milei en el foco de la polémica. En el inicio, la comunicadora sostuvo que "la libertad de expresión está muy cuestionada. Nunca vi el nivel de temor de censura y miedo de los medios de comunicación a pesar de que el Gobierno diga que no hay pauta".

En ese momento, Aníbal Pachano decidió intervenir en el debate y cruzó a la periodista: "Perdón, más allá de cada inclinación política... En los gobiernos anteriores también ha habido censura de todos los estilos y color, yo soy uno de ellos. Siempre se meten con los artistas, a mí me mandaron el AFIP".

"Me mandaron el AFIP y a los tres o cuatro años el trabajo ya no era el mismo y no había las mismas contrataciones", expresó Pachano. Ante estas declaraciones, Mirtha le preguntó por qué ocurrió esta situación y Aníbal fue contundente: "Dije que no me gustaba la señora (Cristina)".