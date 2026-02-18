Nancy Pazos apuntó contra el gobierno de Javier Milei y lanzó una dura advertencia: "Van contra..."

Nancy Pazos es una de las periodistas que critica de manera contundente al presidente y a las decisiones que toman.

Nancy Pazos es una de las periodistas que más critica al gobierno de Javier Milei y las decisiones que el presidente toma. De hecho, se mostró en contra de la reforma laboral y hasta decidió encadenarse frente al Congreso de la Nación en rechazo a la misma.

"Este Gobierno quiere que haya periodistas así (mostró la palabra alcahuete). Estamos luchando por la democracia, el periodismo es el faro y la luz de la democracia", expresó en la nota que le hicieron desde C5N durante el debate que se dio en la Cámara de Senadores.

En las últimas horas, el Gobierno anunció que habrá una zona para los periodistas en las marchas y esto sorprendió. Esta medida se confirmó con el fin de "preservar la integridad física de periodistas, camarógrafos y personal de apoyo que desarrollen tareas de cobertura en el dispositivo dispuesto para los días 18, 19 y 20 de febrero de 2026 en el Congreso de la Nación".

La advertencia de Nancy Pazos tras el comunicado del Ministerio de Seguridad Captura de pantalla 2026-02-18 111604 Nancy Pazos arremetió fuertemente contra esta nueva normativa y lanzó una durísima advertencia en las redes sociales: "Tenemos que encadenarnos todos colegas!!! Van contra la democracia. Van contra la libertad!!!".