Nancy Pazos fue criticada por viajar a Estados Unidos y lanzó una dura respuesta: "Dejen de..."

La periodista se expresó en redes sociales luego de la publicación que realizaron en X (antes Twitter).

Nancy Pazos fue noticia en los últimos días luego de encadenarse en las afueras del Congreso de la Nación en forma de protesta por la reforma laboral que aprobó la Cámara de Senadores. Desde ese momento se sigue hablando en los programas sobre la periodista y en las últimas horas fue criticada por viajar a Estados Unidos.

La cuenta de X (antes Twitter) Vulgarcite compartió una foto de la panelista en el avión rumbo a Nueva York. Pero no fue solo esto, sino que la cuestionó duramente y el posteo se viralizó en cuestión de segundos.

"Ella se llama Nancy Pazos. Es periodista fanática del kirchnerismo. Hace dos días se encadenó en el congreso por la situación del país. Hoy está viajando a Nueva York. Pidió que la pasen a un asiento de primera porque estaba vacío, pero no se lo dieron", escribió la mencionada cuenta.

Nancy Pazos fue críticada por viajar a Estados Unidos y respondió fuertemente Captura de pantalla 2026-02-15 142954 Nancy Pazos se cansó. Foto: X / @nancypazosok. Ante la gran repercusión, Nancy Pazos decidió ir por más y dejó una durísima respuesta: "Soy periodista. Fanática de nada. Jamás pedí un upgrade. Me encadené en el congreso porque miro más allá de mi bolsillo".