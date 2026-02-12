La lapidaria crítica de Baby Etchecopar a Nancy Pazos por encadenarse frente al Congreso

Nancy Pazos fue la figura del miercóles luego de que decidió encadenarse frente al Congreso de la Nación mientras se trataba la reforma laboral. Esto fue en rechazo y su imagen se viralizó en las diferentes redes sociales, diferentes periodistas la criticaron y uno de ellos fue Baby Etchecopar.

El conductor habló con el Pamela David y todo el equipo de Desayuno Americano sobre lo que sucedió con su colega: "Mientras los periodistas defiendan unos al kirchnerismo y otros a Milei, y los que vamos por el medio nos puteen de un lado y del otro y esto sea un River-Boca y no una República, vamos a estar muy mal".

Respecto a lo que sucedió con Nancy Pazos, Baby fue contundente y muy crítico: "Lo vi como una payasada, una necesidad de llamar la atención. Nancy Pazos que tiene una gran posibilidad de ser una periodista destacada y poder pelear por la gente, podría hablar a favor de la gente y es mejor que las cadenas que se puso".

La crítica de Baby Etchecopar a Nancy Pazos tras encadenarse en el Congreso La lapidaria crítica de Baby Etchecopar a Nancy Pazos por el su viral reclamo contra la reforma laboral En otra parte de la charla dejó muy en claro que "a mí hay algunas figuras que me hartaron, estos conventillos de Nancy Pazos yo no los termino de entender porque me la encuentro en los Martín Fierro y te abraza, besa y adora y después te mata".