Yanina Latorre explotó contra los therians en su programa de radio: "Chicos con problemas"

La conductora de América no se guardó nada y apuntó fuertemente contra las personas que se identifican con animales.

En las últimas semanas, los therians se volvieron virales en redes sociales y todo el mundo está hablando de ellos. Se trata de personas que se identifican espiritual o psicológicamente con animales no humanos y, por supuesto, que Yanina Latorre opinó sobre el tema.

En su programa de radio que se emite por El Observador, la conductora dejó muy clara su postura al respecto: "Llegué a SQP y me dicen: '¿Qué pensás de los therians?' y le dije: no tengo la más pu... idea qué son".

"Son cuatro pelo... gateando en una plaza con la máscara de un zorro, ladrando o haciendo ahullidos y mordiendo gente. Son chicos con problemas psiquiátricos, dejémonos de joder los hue... porque aparte hoy vi que mordían", expresó Yanina Latorre.

