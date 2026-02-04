Yanina Latorre le respondió con todo a Juana Tinelli: "Es una niña que..."

La hija de Marcelo habló de la conductora y por supuesto que ella no dudó en hablar sobre las declarasciones de la joven.

Juana Tinelli sorprendió a todos en un "en vivo" de TikTok al hablar de Yanina Latorre, quien es muy cercana a la familia de Marcelo. La hija del conductor respondió preguntas de sus seguidores y fue allí donde opinó de la información que dio la comunicadora.

"Se lleva bien con mi viejo, ha venido a comer a casa, un montón de cosas, pero que hable de 'Esta chiquita está enferma', 'Esta chiquita está mal de la cabeza'... igual yo me río un montón, me parece excelente, todo perfecto. El tema es que después estaba preguntando con mis amigos esto, lo otro... si tenés mi teléfono", fueron las palabras de la hija de Tinelli.

Yanina decidió opinar y lo hizo a través de su cuenta de Instagram: "No voy a contestarle a Juanita Tinelli. Es una niña que no la pasa bien. No es verdad que llamé a sus amigos", comenzó diciendo de forma contundente y desmintiendo a Juana.

Los posteos de Yanina Latorre tras los dichos de Juana Tinelli Yanina - Juana La respuesta de Yanina Latorre. Foto: Instagram / @yanilatorre. En el final, comentó: "Ojalá Juana se ponga bien pronto, se lo deseo de corazón. Quiero mucho a su familia". También sostuvo que no piensa decir nada más y que si hubiese hablado mal de Juana Tinelli, el propio Marcelo la hubiese contactado, algo que según ella nunca pasó.