¡Escándalo en puerta! Yanina Latorre anticipó una noticia que haría estallar a la farándula

La expanelista de LAM compartió una historia de Instagram que sembró las dudas en los usuarios y seguidores.

Yanina Latorre es, sin lugar a dudas, una de las conductoras de televisión que más sabe de los escándalos que involucran a figuras de la farándula de nuestro país. En las últimas horas, largó un fuerte anticipo sobre una noticia que podría hacer estallar todo.

"Estoy detrás de otro gate que no logro descular. Me tiene hace cuatro días buscando y stalkeando sin parar", escribió la conductora de Sálvese Quien Pueda y esto bastó para que sus seguidores comiencen con sus teorías.

Por supuesto que no es la primera vez ni la última que Yanina Latorre genera polémica con estas historias de Instagram. De hecho, es vista como una de las personalidades más temidas por los famosos y con quien nadie se quiere meter.

El caso más recordado es el Wandagate, que involucró a Eugenia China Suárez, Mauro Icardi y a la propia Wanda Nara. En ese momento, la expanelista de Ángel de Brito ganó notoriedad por los exclusivos detalles que daba sobre la polémica situación.