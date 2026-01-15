Yanina Latorre reveló el lado más oscuro de Martín Migueles, expareja de Wanda Nara
La conductora de América dio a conocer una fuerte información que compromete al exnovio de la empresaria.
Martín Migueles vuelve a estar en el foco de la tormenta luego de que Yanina Latorre compartió durísimos datos de una relación pasada que tuvo el exnovio de Wanda Nara. La conductora de América mostró todas las pruebas en su Instagram y destrozó al empresario.
"Acabo de hablar con la exmujer de Migueles. Angustiada y enojada por cosas que se dijeron hoy, Migueles sigue mintiendo", comenzó escribiendo la expanelista de LAM y posteriormente reveló toda la información.
Te Podría Interesar
"Ellos fueron pareja siete años, la dejó embarazada por otra mujer", contó Yanina Latorre. Pero esto no es todo, ya que además la exmujer de Martín Migueles tuvo a su hijo sola y él "no la ayudó en nada. Hoy el niño tiene seis años y no lo conoce".
Yanina Latorre reveló el lado más oscuro de Martín Migueles
Respecto a alguna ayuda económica, la conductora contó que "nunca la ayudó en nada, no pagó un cumpleaños, una vacación, plantó al nene. Ella es maestra y hace malabares para darle todo a su hijo y la ayudan papás del colegio... Él en Punta del Este con Wanda, dólares en la mano y avión privado".
"Cuando ella le dijo que el embarazo era riesgoso y que tenía presión alta, ¿saben lo que le contestó? 'Ojalá que lo pierdas'. Lindo tipo, ¿no?", expresó Yanina Latorre en otra de sus fuertes historias de Instagram que deja ver el lado oscuro de Migueles.