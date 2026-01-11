¡Lo quemó! Wanda Nara reveló el mega famoso que le escribió tras separarse de Martín Migueles

La empresaria sorprendió a todos sus seguidores al compartir un chat privado con una gran figura.

Wanda Nara se encuentra pasando un momento bastante complicado luego de la escandalosa separación con Martín Migueles. En medio de todo esto, la empresaria mandó al frente a una gran figura luego de que le envió mensajes.

La conductora de Telefe se encuentra afrontando el "duelo" de la separación tras vivir seis meses de puro amor con su pareja. Sin embargo, la vida sigue y los candidatos no tardaron en presentarse ante la mediática.

Fiel a su estilo, la expareja de Migueles decidió "escrachar" al famoso que no dudó en hablarle: "Te separás...", expresó junto a la captura donde se podían leer los distintos mensajes de Grego Rosello.

Wanda Nara mandó al frente al mega famoso que le escribió tras la separación Wanda Wanda Nara quemó al famoso que le escribió. Foto: Instagram / @wanda_nara "Hola, perdida, cómo estás Wan", le escribió Gregorio Rosello y, por supuesto, que el conductor del stream de MasterChef reaccionó al ver la historia de la mediática: "Les juro que le escribí por trabajo".