En medio de la polémica con Wanda Nara: Mauro Icardi le hizo una impactante promesa a la China Suárez

El romanticismo de Mauro Icardi no conoce de medias tintas. Si bien para el ojo público sus gestos pueden parecer excesivos, el delantero ha dejado claro que esa intensidad tiene una única destinataria capaz de comprenderla: María Eugenia "China" Suárez .

Este fin de semana, el jugador decidió conmemorar una fecha clave en su historia de amor: el primer aniversario desde que decidieron dejar de ocultarse y mostrarse al mundo, aunque, como él mismo confesó, la pasión había encendido la mecha varias semanas antes.

El posteo, acompañado de una galería de fotos inéditas que retratan la intimidad de la pareja, no solo fue una celebración del amor, sino un repaso por los momentos más oscuros del futbolista y cómo la actriz fue su salvavidas.

Haciendo una clara alusión a su turbulenta y mediática separación de Wanda Nara , sumada a la difícil lesión de meniscos que sufrió en el Galatasaray, Icardi destacó el rol sanador de Suárez .

"Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado", escribió Mauro , para luego profundizar: "Lo que no se veía era la paz que me trajiste, la fuerza que me das, la complicidad, las risas, el amor real".

Un futuro compartido

image La pareja cumple un año de novios. Créditos: Instagram

Lejos de los escándalos del pasado, el mensaje de Icardi se centró en la gratitud y en la proyección de una vida en conjunto. El futbolista agradeció a la "China" por “sostenerlo” y por “creer en nosotros incluso cuando no parecía fácil”, una frase que resuena con fuerza dadas las polémicas que rodearon el inicio del vínculo.

En uno de los pasajes más emotivos del texto, el deportista declaró: "Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos. Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos... Mi presente sos vos, y mi futuro también".

La promesa final

image La pareja cumple un año de novios. Créditos: Instagram

Para cerrar su declaración pública, Mauro Icardi utilizó una frase contundente que busca disipar cualquier duda sobre la solidez de la pareja. Recordando aquel momento de valentía mediática de hace doce meses, sentenció una gran promesa: "Hace un año dijimos ‘acá estamos’ públicamente. Hoy te digo: acá me quedo para siempre. Te Amo mi @sangrejaponesa".