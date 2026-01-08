En el programa de Florencia de la V revelaron un contundente detalle que pone en el ojo de la tormenta a Wanda Nara.

Wanda Nara es sin dudas el tema principal en los diferentes programas que cubren la farándula luego de que Yanina Latorre anunció la separación con Martín Migueles en su programa de América. Luego de esto, un dato revelador salió a la luz y pone a la conductora nuevamente en el foco.

Es que en el programa Los Profesionales, conducido por Florencia de la V, revelaron un fuerte dato que tiene que ver con una noche de pasión que habría tenido la empresaria en un viaje que realizó al norte argentino.

"Wanda no da puntada sin hilo, yo tengo información que manejo desde noviembre a esta parte", comenzó diciendo Fede Flowers. Luego, agregó que "Wanda es una mujer que hace muchas acciones comerciales y en noviembre se fue a Salta a una empresa del rubro de hortalizas y bananas".

Wanda Nara habría tenido un affaire con un importante empresario ¿Noche de pasión? Afirman que Wanda Nara habría tenido un affaire con un importante empresario Pero esto no es todo, ya que tras esto el periodista contó que "Wanda Nara habría tenido un affaire con el principal empresario de este grupo de hortalizas y de bananas". También destacó que la información le llegó del lado de las amigas de la mujer de este importante empresario.