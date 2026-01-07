El escándalo sigue creciendo tras los audios virales y la actriz se comunicó con Paula Varela.

La artista fue contundente al hablar sobre la relación.

Luciano Castro se encuentra en medio de un gran escándalo luego de que salieron a la luz fuertes audios y chats con una mujer que vive en España. Finalmente la palabra más esperada llegó y Griselda Siciliani decidió romper el silencio

Todo ocurrió luego de que Sarah, la supuesta amante, salió a hablar en Puro Show. La joven contó detalles de su encuentro con el actor y reveló que "él me besó y no pasó nada más".

Desde Intrusos, Paula Varela contó que se comunicó con la actriz para saber su opinión tras las declaraciones de Sarah que pusieron contra las cuerdas a Luciano Castro: "Estaban subiendo imágenes de Brasil y le escribí a Griselda".

Griselda Siciliani rompió el silencio tras los audios de Luciano Castro Griselda Siciliani rompió el silencio tras los rumores de infidelidad por parte de Luciano Castro "Está todo re bien Pau, gracias por escribirme. Estamos en Mardel ahora, juntos", expresó Griselda Siciliani sobre la situación que salió a la luz en los últimos días. Por el momento él no se ha expresado.

Captura de pantalla 2026-01-07 184729 Griselda Siciliani habló tras los rumores de infidelidad. Foto: captura de video / América TV. Griselda Siciliani y Luciano Castro no se siguen en redes Algo que verdaderamente llama la atención es que Griselda Siciliani y Luciano Castro no se siguen en Instagram. Este descubrimiento se da en medio de todo el escándalo que rodea a la feliz pareja.