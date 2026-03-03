Revelaron que Griselda Siciliani tuvo un amante muy famoso por varios años y todos se quedaron sin palabras: "Se sacaba fotos desnuda"
Fernanda Iglesias sacó a la luz en Puro Show un romance secreto que tuvo la actriz con un figura muy conocida del país. ¿De quién se trata?
Luego de que se comenzara a esparcir el rumor de un supuesto romance entre Griselda Siciliani y Dante Spinetta, algo que fue desmentido por ambos protagonistas, este martes en Puro Show, Fernanda Iglesias dio a conocer una información sobre el pasado sentimental de la actriz y sorprendió a todos con su revelación.
Antes de dar el nombre, la panelista lanzó una advertencia al aire. "Esto Griselda Siciliani no lo va a poder desmentir", anticipando que se trataba de alguien muy conocido.
Para respaldar su versión, Iglesias recordó que tiempo atrás la propia Siciliani había contado en una entrevista radial con Andy Kusnetzoff que había vivido una relación clandestina con una figura famosa. Según señaló, esa experiencia incluso habría sido material de inspiración para la obra Pura Sangre, escrita junto a Jorgelina Aruzzi.
"Ella no da el nombre de esta persona, pero yo después me enteré. Es un músico muy famoso, que en ese momento tenía novia. Ella no. ¿Vieron que estuvo sola mucho tiempo? En una época se sacaba fotos desnuda. Bueno, en toda esa época andaba con este músico y obviamente le dedicaba esas fotos", comentó la periodista.
Finalmente, dio el nombre que generó impacto en el estudio: "El músico en cuestión con el que Griselda tuvo un romance clandestino, admitido por ella sin decir el nombre, es nada más y nada menos que… Fito Páez". Y reforzó: " Fito Páez fue pareja clandestina de Griselda Siciliani durante varios años".
La panelista añadió que, según su información, la actriz se mostraba feliz con ese vínculo, tal como habría dejado entrever en aquella entrevista. Además, recordó un episodio que en su momento alimentó versiones en redes: "En un posteo que hace Fito de algo de música, ella le pone 'guapo'. Esto está en el archivo. Cuando le pone 'guapo', Jorge Rial y la gente de Intrusos dicen 'che, pero acá pasa algo'. Se arma como un rumor de romance. Ellos lo niegan, que es lo mismo que está pasando ahora. Y después me vengo a enterar de que fue todo cierto".
En el cierre, Fernanda Iglesias sostuvo que durante ese período el músico estaba en pareja con Eugenia, quien actualmente vive en España, y que el vínculo con Siciliani se habría extendido en paralelo durante varios años.