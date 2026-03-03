¿Nació el amor? Dante Spinetta rompió el silencio y dijo la verdad sobre su relación con Griselda Siciliani

El cantante de Illya Kuryaki no se quedó callado y lanzó un descargo furioso en redes tras ser señalado como el nuevo amor de la actriz.

El descargo de Dante Spinetta en X tras ser vinculado con la ex de Luciano Castro. / Archivo MDZ

Mientras Luciano Castro atraviesa su proceso de recuperación tras una internación voluntaria, un nuevo frente de conflicto se abrió para su ex, Griselda Siciliani. En las últimas horas, el programa Puro Show soltó una bomba que nadie vio venir: la actriz estaría manteniendo encuentros secretos con Dante Spinetta.

spinetta desmiente rumor (2) Dante Spinetta negó rotundamente los encuentros secretos en el departamento de la actriz. Capturas de pantalla La panelista Pochi lanzó la primicia asegurando que el músico es un visitante frecuente en el edificio donde reside la protagonista de la película "Felicidades".

Qué dijo el cantante sobre su presente amoroso ¿forma parte Griselda Siciliani? Según los testimonios recogidos, el movimiento en el barrio porteño es incesante. “Cuando Griselda vuelve de las grabaciones de la película ‘Felicidades’, al rato, tipo seis de la tarde, lo ven a Dante en el barrio, ingresando al edificio de ella”, detalló la periodista. Lo más curioso es que, en una de esas mismas jornadas, también se divisó a Luciano Castro retirando sus últimas pertenencias del lugar, en lo que fue una mudanza tensa y fraccionada en varias etapas.

La palabra de Dante Spinetta ante los rumores. En diálogo con Karina Iavícoli para LAM, el artista fue tajante: “‘No, para nada, estoy solo, no sé de dónde sacaron esto, no tengo nada que ocultar. Es un invento’”. El músico buscó desmarcarse de cualquier conflicto, especialmente considerando el delicado estado de salud de Castro.

spinetta desmiente rumor (1) "Es un invento", la frase de Dante para desactivar el escándalo con Griselda. X @dantespinetta No conforme con su declaración privada, Dante Spinetta recurrió a sus redes sociales para terminar con la especulación. A través de su cuenta de X, disparó contra quienes alimentan el rumor.