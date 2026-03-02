En Puro Show revelaron una fuerte bomba que tiene que ver con la nueva relación que estaría comenzando la artista tras separarse.

Griselda Siciliani volvió a ser tendencia en las diferentes redes sociales luego de que en Puro Show hablaron de un nuevo y supuesto romance. Todo esto salió a la luz luego de que se confirmó el alta transitoria de Luciano Castro tras internarse voluntariamente en una clínica de rehabilitación.

Pochi, panelista del ciclo de El Trece, fue quien sorprendió a sus compañeros y a todos los televidentes: "Ella está grabando escenas de la película de ‘Felicidades’ y me cuentan que cuando termina, tipo seis de la tarde, ven a un hombre entrando al edificio".

Este hombre es ni más ni menos que Dante Spinetta y dejó en claro que en el pasado algo ocurrió entre ellos: "Fuentes cercanas me dicen que cada tanto lo ven. Se ve que, después de haber tenido algo, quisieron retomar ese vínculo".

Revelaron el supuesto nuevo amor de Griselda Siciliani Afirman que Griselda Siciliani se olvidó de Luciano Castro: el famoso músico que habría conquistado su corazón Pero esto no es todo, ya que luego subrayó que "él (Dante) cuando terminó la relación estaba muy mal. Parece que le pegó mucho y estaba realmente muy triste". Esta noticia causó un enorme impacto y se viralizó al instante.