Moria Casán ventiló el secreto mejor guardado de Luciano Castro y aseguró que "se ve expuesto"

El hermetismo en torno a la salud de Luciano Castro sumó un nuevo capítulo de la mano de la lengua más filosa del país. A solo siete días de que el galán ingresara por voluntad propia a un centro de rehabilitación de salud mental, Moria Casán rompió el silencio para aportar luz sobre el proceso que atraviesa el actor.

La One, que mantiene un vínculo cercano con el protagonista, confirmó que se trató de una determinación personal del artista para enfrentar sus demonios internos en un momento de máxima vulnerabilidad mediática.

Los nuevos detalles que Moria Casán dio sobre el estado de Luciano Castro.

Según relató la conductora, Luciano Castro fue quien la contactó para confiarle su paradero, pidiéndole absoluta reserva al principio: “Desde el primer momento me dijo estoy sanando, no digas nada, estoy internado. Lo respeté, hasta que se supo". Moria analizó que este paso no fue impulsivo, sino una respuesta a un estado de saturación psicológica.

“Se ve que él estaba dando alertas y señales de su necesidad de sacar sus fantasmas, una persona que tiene quilombos en su mente, necesita ayuda, necesita hacer un detox”, sentenció la diva con su habitual estilo directo.

La One no esquivó los temas espinosos y se refirió a la posibilidad de que el cuadro sea complejo. “Puede ser que tenga adicciones, puede ser un combo, y no está mal”, disparó, desdramatizando la situación y poniendo el foco en la valentía de internarse por motu propio.

luciano castro rehabilitacion (1) El actor decidió internarse por voluntad propia para enfrentar sus problemas personales. Instagram @lucianocastrook

Para Moria, el combo de exposición, humillación pública y la sensación de haber perdido un gran amor fue el detonante que llevó al actor a buscar refugio en la medicina profesional para resetear su cabeza: "Se ve expuesto, se siente humillado".

Lejos de alejarse, Casán mantiene una comunicación constante a través de redes sociales para apuntalar el ánimo del actor. “Yo le mando cositas por Instagram para que uno no piense que lo necesita para salir en la tele de ninguna manera... le mando, Lu, repárate, descansá”, confesó.

luciano castro rehabilitacion La diva de los escenarios analizó la necesidad de un "detox" mental para el galán. Captura El Trece

Finalmente, la diva aseguró que Luciano se encuentra en una etapa de introspección profunda y que, a pesar del aislamiento, espera retomar el contacto directo pronto. “Apenas pueda me va a mandar un audio”, adelantó, dejando en claro que Luciano Castro está enfocado exclusivamente en su recuperación.