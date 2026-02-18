El periodista decidió contar al aire la complicada situación que vivió con el actor que hoy se encuentra en un centro de rehabilitación.

Luciano Castro fue tema principal en los últimos días luego de que Pepe Ochoa dio a conocer en LAM que el actor decidió internarse de forma voluntaria en un centro de rehabilitación. Todo esto sucedió luego de la gran exposición que tuvo tras el engaño a Griselda Siciliani.

"Él está internado en un centro donde dan tratamientos terapéuticos grupales para que vos puedas cambiar el momento que está pasando", comentó el panelista de LAM. Con el paso de los días se conocieron detalles y ahora un conocido conductor habló del tema y reveló el violento episodio que vivió.

Se trata nada más y nada menos que de Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos: "Vamos a meternos con Luciano Castro, que ha sido el tema del verano, que está internado efectivamente en un proceso y en un período de rehabilitación necesario para él... Tiene que estar bien por él".

La historia que contó el conductor de Intrusos sobre Luciano Castro Un conocido conductor reveló el violento episodio que vivió con Luciano Castro: "Me tiró un..." "El hecho de que él haya podido concientizar la necesidad de una ayuda, sobre todo lo que tiene que ver con su ira... Es un tipo con una ira muy poco controlada", expresó Lussich y, posteriormente a esto, contó el tenso episodio.