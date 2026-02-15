Se entregó el conductor que embistió y mató a una joven de 18 años en Villa Elvira
El conductor de la Chevrolet Meriva negra se presentó ante las autoridades en La Plata. La víctima tenía 18 años y fue hallada sin vida en Villa Elvira.
Tras 48 horas de búsqueda, este domingo, el automovilista acusado de haber atropellado y matado a Eugenia Cynthia Carril (18) se entregó en a la policía en La Plata. El conductor de la camioneta que terminó con la vida de la joven era buscado y luego escapar tras arrollarla.
Cómo fue el atropello en Villa Elvira
El hecho, que mantuvo en vilo a la localidad de Villa Elvira, ocurrió la noche del viernes. Eugenia, una estudiante que regresaba de cursar, bajó del colectivo de la línea Este en 7 y 96.
Le quedaban apenas seis cuadras para llegar a su casa, pero en el trayecto fue embestida por un vehículo que, lejos de asistirla, escapó del lugar dejando su cuerpo oculto en una zanja.
La víctima era buscada con desesperación por su familia desde la noche anterior. Había salido de la facultad y debía regresar a su casa, pero nunca llegó. Ante la falta de noticias, sus allegados iniciaron una intensa búsqueda y difundieron su foto en redes sociales hasta que dieron con su cuerpo.
Un dato clave para la causa fue el aporte de un motociclista que circulaba por la zona en ese preciso instante. Su testimonio, sumado al análisis de las patentes realizado por la Policía Científica, permitió identificar al conductor, quien será indagado este lunes por abandono de persona seguido de muerte.