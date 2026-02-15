Se entregó el conductor que embistió y mató a una joven de 18 años en Villa Elvira

El conductor de la Chevrolet Meriva negra se presentó ante las autoridades en La Plata. La víctima tenía 18 años y fue hallada sin vida en Villa Elvira.

La joven era buscada en La Plata desde el viernes. Fue atropellada tras bajar del colectivo. Cámaras registraron el momento que el conductor de una camioneta la atropelló.

Tras 48 horas de búsqueda, este domingo, el automovilista acusado de haber atropellado y matado a Eugenia Cynthia Carril (18) se entregó en a la policía en La Plata. El conductor de la camioneta que terminó con la vida de la joven era buscado y luego escapar tras arrollarla.

Cómo fue el atropello en Villa Elvira El hecho, que mantuvo en vilo a la localidad de Villa Elvira, ocurrió la noche del viernes. Eugenia, una estudiante que regresaba de cursar, bajó del colectivo de la línea Este en 7 y 96.

Le quedaban apenas seis cuadras para llegar a su casa, pero en el trayecto fue embestida por un vehículo que, lejos de asistirla, escapó del lugar dejando su cuerpo oculto en una zanja.

La víctima era buscada con desesperación por su familia desde la noche anterior. Había salido de la facultad y debía regresar a su casa, pero nunca llegó. Ante la falta de noticias, sus allegados iniciaron una intensa búsqueda y difundieron su foto en redes sociales hasta que dieron con su cuerpo.