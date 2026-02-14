Buscan a un conductor que embistió y mató a una joven de 18 años en Villa Elvira

La víctima fue hallada en una zanja y fue embestida al bajar del colectivo. Cámaras buscan identificar al conductor que la atropelló en Villa Elvira.

La joven era buscada en La Plata desde el viernes. Fue atropellada tras bajar del colectivo. Cámaras registraron el momento que el conductor de una camioneta la atropelló.

Una joven de 18 años fue encontrada sin vida este sábado por la mañana en el barrio Villa Elvira de La Plata y la Justicia concentra ahora sus esfuerzos en identificar al conductor de la camioneta que la habría atropellado y luego escapó.

La víctima, identificada como Eugenia Carril, era buscada con desesperación por su familia desde la noche anterior. Había salido de la facultad y debía regresar a su casa, pero nunca llegó. Ante la falta de noticias, sus allegados iniciaron una intensa búsqueda y difundieron su foto en redes sociales.

El hallazgo se produjo en la zona de 3 y 96, donde vecinos alertaron al 911 tras observar a una persona tendida en una zanja. Efectivos de la comisaría jurisdiccional, junto al Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica, preservaron la escena y comenzaron a recolectar pruebas. Según trascendió, el cuerpo presentaba golpes compatibles con un impacto vehicular.

Buscan al conductor que huyó Las imágenes del Centro de Monitoreo Municipal resultaron claves para reconstruir lo ocurrido. De acuerdo con la investigación, la joven descendió de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en 7 y 96. Caminó algunas cuadras en dirección a su domicilio, ubicado en 1 y 96, cuando fue embestida por una camioneta que realizó una maniobra imprudente y luego se dio a la fuga.

joven atropellada en villa elvira La causa quedó a cargo del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N° 8 en turno en La Plata. Desde la Fiscalía trabajan en la identificación del vehículo y su conductor, mientras analizan registros fílmicos de la zona y buscan testigos que puedan aportar información.