Tres vehículos protagonizaron un choque múltiple en el Acceso Sur

Un auto chocó a una camioneta cerca de la intersección con Boedo. Del accidente también participó una moto. No se informaron heridos.

Un impactante choque se registró este sábado por la tarde en el Acceso Sur, en el departamento de Luján de Cuyo. Un auto chocó desde atrás a una camioneta y luego a una moto a unos 300 metros de la intersección con calle Boedo. Afortunadamente, sin heridos informados.

El hecho se registró aproximadamente a las 14.05. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor de una camioneta Ford Ranger que circulaba por el Acceso Sur en dirección hacia el sur fue impactado desde atrás por un Chevrolet Cruze. A su vez, en el hecho también intervino una moto de baja cilindrada.

choque acceso sur 1 Tres presuntos participantes pero un solo vehículo en el lugar Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, a través de un llamado al 911 se alertó sobre el choque y señalaron que algunos de los involucrados ya se habían retirado del lugar.

Al arribar, el personal policial constató que se trataba de una colisión múltiple. Sin embargo, los conductores de la camioneta y de la motocicleta se retiraron antes de la llegada de la policía, por lo que se trabajaba para establecer sus identidades y determinar las circunstancias del siniestro.

En el lugar intervino personal de Tránsito Municipal de Luján de Cuyo, para ordenar la circulación en la zona. Por el momento no se informaron heridos de gravedad.