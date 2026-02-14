Video: el impactante choque de un piloto que paralizó al Turismo Carretera en El Calafate

Ignacio Faín, piloto del Trotta Racing, protagonizó un fuerte accidente en el arranque del TC en El Calafate.

El duro accidente de Ignacio Faín que frenó el entrenamiento del TC en El Calafate.

El Turismo Carretera tuvo un comienzo accidentado en el autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate. En el primer entrenamiento, Ignacio Faín perdió el control de su Torino NG en la segunda curva y sufrió un fuerte impacto que obligó a detener la actividad con bandera roja.

El piloto del Trotta Racing se despistó cuando circulaba a casi 250 kilómetros por hora. El golpe dejó daños importantes en el auto y generó preocupación por la violencia del choque, aunque rápidamente se confirmó que el joven salió ileso.

Después del incidente, Faín explicó qué sintió al momento del despiste. "Llegando a la segunda curva me quedé sin frenos", contó. Y agregó en un primer análisis: "Parece que una piedra o algo arrancó un flexible de freno y perdí el líquido".

El responsable del equipo, Esteban Trotta, también se refirió a lo ocurrido y coincidió con esa hipótesis. “Estoy muy amargado. Me parece que hubo un inconveniente con los frenos. Ahora lo vamos a mirar”, señaló. Además, remarcó: “La verdad que algo extra de Nacho pasó, así que quiero ver qué pudo haber pasado”.