La advertencia de una de las figuras de Ciudad Bolívar, hincha de Boca, antes de enfrentar a River
River debutará el martes 17 a las 22 ante Ciudad Bolívar y, en la previa, una de las figuras del rival dejó un mensaje que no pasó inadvertido.
River atraviesa un comienzo de 2026 con dudas y resultados que no convencen. En ese contexto, el próximo martes 17 de febrero a las 22 hará su debut en la Copa Argentina frente a Ciudad Bolívar, en un partido que se podrá ver por TyC Sports y que asoma como una buena oportunidad para cambiar el clima.
El conjunto bonaerense viene de empatar 1-1 ante Godoy Cruz en su estreno en la Primera Nacional y mostró personalidad fuera de casa. Lejos de achicarse por el nombre del rival, en Bolívar ya palpitan el cruce como una chance histórica.
Brian Quintana, jugador de Ciudad Bolívar e hincha de Boca, palpitó el cruce con River
Uno de los que habló fue Brian Quintana, volante central de 23 años y una de las piezas importantes del equipo celeste. El mediocampista no ocultó su simpatía y dejó una frase que hizo ruido: “Yo soy bostero también y lo voy a vivir como bostero que soy. Vamos a intentar ganar”.
Además, dejó en claro la mentalidad del plantel: “Nosotros pensamos en nosotros, así que... vamos a intentar ganarle, como salimos siempre a jugar nosotros, a ganar”. Sin vueltas, marcó que no se conformarán con competir.
Por último, fue más allá y confesó su deseo personal: “Ojalá, ese es mi sueño. Es mi sueño jugar en Boca; ojalá que algún día se pueda dar”. Mientras tanto, River ya toma nota: enfrente habrá un equipo motivado y un rival que quiere dar el golpe.