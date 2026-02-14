La advertencia de una de las figuras de Ciudad Bolívar, hincha de Boca, antes de enfrentar a River

River debutará el martes 17 a las 22 ante Ciudad Bolívar y, en la previa, una de las figuras del rival dejó un mensaje que no pasó inadvertido.

En su estreno en la Primera Nacional, Ciudad Bolívar igualó 1 a 1 en Mendoza ante Godoy Cruz.

River atraviesa un comienzo de 2026 con dudas y resultados que no convencen. En ese contexto, el próximo martes 17 de febrero a las 22 hará su debut en la Copa Argentina frente a Ciudad Bolívar, en un partido que se podrá ver por TyC Sports y que asoma como una buena oportunidad para cambiar el clima.

El conjunto bonaerense viene de empatar 1-1 ante Godoy Cruz en su estreno en la Primera Nacional y mostró personalidad fuera de casa. Lejos de achicarse por el nombre del rival, en Bolívar ya palpitan el cruce como una chance histórica.

Brian Quintana, jugador de Ciudad Bolívar e hincha de Boca, palpitó el cruce con River Uno de los que habló fue Brian Quintana, volante central de 23 años y una de las piezas importantes del equipo celeste. El mediocampista no ocultó su simpatía y dejó una frase que hizo ruido: “Yo soy bostero también y lo voy a vivir como bostero que soy. Vamos a intentar ganar”.

Brian Quintana volante central de Ciudad Bolívar Brian Quintana volante central de Ciudad Bolívar ESPN Además, dejó en claro la mentalidad del plantel: “Nosotros pensamos en nosotros, así que... vamos a intentar ganarle, como salimos siempre a jugar nosotros, a ganar”. Sin vueltas, marcó que no se conformarán con competir.