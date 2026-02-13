Godoy Cruz no pasó del empate 1-1 en el Gambarte ante Ciudad Bolívar, en su debut en la Primera Nacional

Godoy Cruz empató 1-1 ante Ciudad Bolívar en el estadio Feliciano Gambarte en un partido correspondiente a la primera fecha de la Primera Nacional , en un encuentro en el que tuvo que remar desde atrás y terminó rescatando el empate recién en los minutos finales.

En un campo de juego en bastante mal estado (había sido resembrado y la lluvia complicó la superficie), el Expreso bodeguero tomó la iniciativa desde el arranque y al minuto generó la primera aproximación: Matías Ramírez probó desde media distancia con un derechazo que se fue por encima del travesaño.

Después de ese comienzo dinámico, el encuentro perdió intensidad y durante el primer cuarto de hora escasearon las situaciones. El Tomba intentó lastimar por los costados, mientras que Ciudad Bolívar insinuó en un par de avances, aunque sin exigir con claridad.

A los 42 llegó la ocasión más nítida de la etapa inicial. En un tiro libre desde la izquierda, Toto Pozzo lanzó un centro preciso que encontró a Nicolás Fernández en el área. El delantero ganó en lo alto y sacó un cabezazo que pasó muy cerca del palo.

Matías Ramírez encara ante la marca de Paredes. El extremo de Godoy Cruz fue uno de los más incisivos durante el primer tiempo.

Ya en el cierre del primer tiempo, el equipo mendocino volvió a merodear el gol. Pozzo desbordó por la derecha y metió un envío al corazón del área, pero Martín Pino no logró empujarla debajo del arco porque el arquero visitante se anticipó a tiempo y se quedó con la pelota.

En el complemento, Ciudad Bolívar tuvo una ocasión clarísima para romper el cero. Khalil Caraballo recibió en el centro del área y sacó un derechazo de frente al arco, pero Mateo Mendoza llegó justo para bloquear casi sobre la línea y evitar el gol.

Godoy Cruz debutó en la Primera Nacional con un modelo de camiseta retro que había utilizado en 2002

La visita volvió a golpear enseguida. Dos minutos más tarde, tras un centro desde la derecha, Caraballo se preparaba para definir cuando apareció por detrás Camilo Alessandria y le quitó la pelota en el momento justo.

Godoy Cruz respondió a los 12 con un fuerte disparo desde afuera del área del Indio Fernández que pasó muy cerca y terminó rozando la parte externa de la red.

Pero del saque de arco siguiente nació la apertura del marcador. El envío largo del arquero fue peinado en el intento de despeje de un jugador del Tomba y Guillermo Sánchez, con velocidad, le ganó la espalda a los centrales, quedó mano a mano con Ramírez y definió de derecha para el 1-0.

El gol de Ciudad Bolívar para el 1-0 frente a Godoy Cruz en el Gambarte

El gol de Ciudad Bolívar frente al Tomba El gol de Ciudad Bolívar frente al Tomba. @LPFPlay

Inmediatamente, en el Gambarte comenzó a bajar fuerte desde las tribunas el “Juuuugaaaaadoreeeeeeees”: la gente de Godoy Cruz empezó a exigir desde la primera fecha en la Primera Nacional, marcando el termómetro de un torneo que no da margen para relajarse.

En el Gambarte comenzó a sonar el hit de las malas

A los 22 minutos, Godoy Cruz dejó pasar una chance clara: en un tiro libre, Mateo Mendoza quedó solo frente al arco, pero el control se le fue largo y terminó en las manos del arquero. El Tomba no bajó la intensidad y, a los 26, casi lo empata con una contra rápida que terminó con Martín Pino definiendo afuera debajo del arco tras un despeje defectuoso.

El Expreso siguió empujando y a los 31 volvió a estar cerca. Después de varios rebotes en el área, Santiago Martínez tiró un centro pasado que encontró a Lucas Arce por la derecha, aunque su derechazo fue bien contenido por el arquero.

A los 38 llegó la jugada que encendió la polémica: un zurdazo de Nahuel Ulariaga pegó en el brazo de un defensor y el árbitro dejó seguir. Del córner posterior nació el empate, cuando Vicente Poggi apareció por el segundo palo y, de volea, estampó el 1-1.

El gol de Vicente Poggi para el 1-1 del Tomba ante Ciudad Bolívar

El gol del empate para Godoy Cruz frente a Ciudad Bolívar El gol del empate para Godoy Cruz frente a Ciudad Bolívar @LPFPlay

Tras cartón, el Tomba fue por el triunfo pero siguió careciendo de la claridad que no tuvo durante toda la noche y debió conformarse con apenas un punto en su flojo debut en la principal categoría del Ascenso argentino.

En la próxima fecha, Godoy Cruz visitará a Defensores de Belgrano, en día y horario a definir por la AFA, mientras que Ciudad Bolívar será local ante Los Andes, pero antes enfrentará a River por los 32avos de final de la Copa Argentina, el martes a las 22 en Villa Mercedes.

