El bombazo que probó Claudio Úbeda en la formación de Boca para recibir a Platense
Claudio Úbeda probó una variante pesada en la práctica de Boca en Ezeiza y mantiene una incógnita en el tercer atacante para enfrentar al Calamar.
Claudio Úbeda volvió a meter mano en el equipo. Después de la derrota de Boca ante Vélez y otro flojo rendimiento afuera, el DT ensayó cambios primero en la Bombonera y luego en Ezeiza, donde este viernes sumó una nueva variante pensando en el cruce ante Platense por el Torneo Apertura.
La novedad más fuerte fue la reaparición de Lucas Janson. Recuperado de un desgarro, el delantero se metió directamente en el 11 titular y ocupó el lugar que el jueves había sido de Iker Zufiaurre. Compartió el tridente ofensivo junto a Miguel Merentiel y Ángel Romero.
Úbeda probó con Janson en el 11 para recibir a Platense
De todos modos, en el ensayo en Boca Predio también tuvo minutos Tomás Aranda, que ingresó justamente por Janson. Ahí parece estar la gran duda del entrenador: definir quién será el tercer atacante para recibir al Calamar en la Bombonera.
Más allá de esa incógnita, el resto del equipo se perfila con continuidad respecto a lo probado en los últimos días. Williams Alarcón aparece en el mediocampo en lugar de Milton Delgado, mientras que Romero se sostiene por Kevin Zenón. El sábado habrá una última práctica y no se descarta que el DT vuelva a probar.
El puesto que quedó bajo la lupa es el que ocupó Gonzalo Gelini frente a Vélez. Probó a Zufiaurre, a Aranda y ahora a Janson, que por el momento parece picar en punta. Si finalmente mantiene esa idea, el equipo sería: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Williams Alarcón; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Ángel Romero.