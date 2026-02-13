El futbolista "colgado" en Boca que está a un paso de irse y liberaría un cupo para refuerzos

Un jugador que no suma minutos desde febrero de 2025 está a un paso de irse de Boca y jugar en Libertad de Paraguay. ¿De quién se trata?

El jugador de Boca que no suma minutos desde febrero de 2025 y está a un paso de irse a Paraguay.

Aunque el mercado de pases ya cerró para la mayoría de los clubes, Boca Juniors continúa con margen para moverse gracias a la lesión de Rodrigo Battaglia. La intervención quirúrgica en el tendón de Aquiles del mediocampista le otorgó al club un plazo reglamentario adicional de diez días para incorporar un reemplazante. Sin embargo, ese período está próximo a vencer y, por el momento, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme no logró concretar una nueva incorporación.

En ese contexto, surgió una alternativa que podría modificar el escenario: la posible transferencia de Agustín Martegani al exterior. El volante de 25 años, que perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico y no suma minutos oficiales desde el 25 de febrero de 2025 —cuando ingresó brevemente en la victoria ante Aldosivi en la Bombonera—, aparece como una pieza clave en una eventual maniobra estratégica del club.

Agustín Martegani podría irse de Boca y liberar un cupo El principal interesado es Libertad de Paraguay, que ya manifestó su intención de sumar al ex San Lorenzo. En caso de concretarse la operación, el Xeneize no solo liberaría un lugar en el plantel, sino que además obtendría un nuevo cupo de refuerzo y extendería el plazo para incorporar hasta el 10 de marzo, superando la fecha límite actual. Este punto resulta especialmente atractivo para la dirigencia, que sigue en la búsqueda de una variante para reforzar el equipo tras la caída de otras negociaciones.

Agustín Martegani Agustín Martegani está a un paso de Libertad de Paraguay. Instagram @agusmartegani Newell's también mostró interés en fichar a Martegani En paralelo, Newell's también mostró interés en el mediocampista, aunque esta opción no genera el mismo impacto desde lo reglamentario. Una transferencia dentro del fútbol argentino no le otorgaría a Boca ni un nuevo cupo ni una prórroga en los tiempos del mercado, por lo que la prioridad está puesta en una salida internacional.