La pésima noticia para Boca que confirmó Claudio Úbeda tras el triunfo ante Riestra

Boca Juniors arrancó el Torneo Apertura 2026 con el pie derecho. Este domingo en la Bombonera, se impuso 1-0 sobre Deportivo Riestra con un gol de Lautaro Di Lollo al minuto 77, en un duelo bastante físico en el que el equipo de Claudio Úbeda fue superior, tuvo más y las mejores oportunidades y terminó siendo un justo vencedor.

Comenzar la temporada con un triunfo es un gran empujón tanto para el equipo como para el DT, quien debe volver a ganarse el apoyo del público. Pero no todo es color de rosa para el mundo azul y oro, ya que luego del encuentro, el Sifón confirmó una pésima noticia respecto de Rodrigo Battaglia, quien había quedado marginado de este compromiso como de los amistosos de pretemporada por una tendinitis en el tendón de Aquiles que arrastra desde hace ya un tiempo.

Claudio Úbeda informó que la lesión de Rodrigo Battaglia es quirúrgica rodrigo battaglia Rodrigo Battaglia será baja por varios meses. "Lo de Battaglia es quirúrgico así que sabemos que es una baja importante y no solo por lo que nos puede dar por lo futbolístico; lo vamos a sentir. Los demás (Palacios, Cavani, Giménez y Merentiel) están en etapa de recuperación, cada uno en momentos distintos, y esperamos que estén lo más rápido posible y que la tenga difícil yo para saber a quién elegir", se lamentó el entrenador xeneize.

Este es un durísimo golpe para Boca, puesto que el volante/defensor de 34 años fue un pilar del equipo durante el 2025 y una pieza clave tanto en el funcionamiento defensivo como en el mediocampo. El hecho de tener que pasar por el quirófano implica que será baja por varios meses y muy probablemente no vuelva a jugar hasta ya empezado el segundo semestre.