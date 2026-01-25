El divertido momento que protagonizaron Nacho Arce y Paredes antes de Boca-Riestra

Ignacio Arce hizo gala de su carisma frente a Leandro Paredes y el árbitro Zunino durante el saludo protocolar en la Bombonera.

En la previa del encuentro, con los jugadores ya en el campo de juego, sendos capitanes se acercaron a la mitad de la cancha para realizar el saludo protocolar y el lanzamiento de la moneda para sortear el saque. Allí, el arquero del Malevo hizo gala de su característico carisma.

La broma de Nacho Arce a Leandro Paredes y el árbitro Zunino La broma de Nacho Arce a Leandro Paredes y el árbitro Zunino Tras el correspondiente apretón de manos y previo al sorteo, el guardameta de 33 años miró tanto al 5 del Xeneize como al árbitro Sebastián Zunino y lanzó un divertido comentario: "¡Eh, pero los dos tienen ojos tienen ojos claros! No puedo competir con ustedes...", manifestó entre risas.

Esta peculiar observación causó el efecto deseado y tanto el juez del encuentro como Paredes respondieron la ocurrencia con una sonrisa cómplice. La escena, perfectamente capturada por la transmisión oficial, no tardó en viralizarse en redes sociales.