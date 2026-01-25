El divertido momento que protagonizaron Nacho Arce y Paredes antes de Boca-Riestra
Ignacio Arce hizo gala de su carisma frente a Leandro Paredes y el árbitro Zunino durante el saludo protocolar en la Bombonera.
Boca Juniors y Deportivo Riestra debutaron este domingo en el Torneo Apertura 2026. En un duelo muy disputado y físico en la Bombonera, antes de que comenzara a rodar la pelota se produjo un divertido momento que tuvo como protagonistas a Ignacio Arce y Leandro Paredes.
En la previa del encuentro, con los jugadores ya en el campo de juego, sendos capitanes se acercaron a la mitad de la cancha para realizar el saludo protocolar y el lanzamiento de la moneda para sortear el saque. Allí, el arquero del Malevo hizo gala de su característico carisma.
Te Podría Interesar
La broma de Nacho Arce a Leandro Paredes y el árbitro Zunino
Tras el correspondiente apretón de manos y previo al sorteo, el guardameta de 33 años miró tanto al 5 del Xeneize como al árbitro Sebastián Zunino y lanzó un divertido comentario: "¡Eh, pero los dos tienen ojos tienen ojos claros! No puedo competir con ustedes...", manifestó entre risas.
Esta peculiar observación causó el efecto deseado y tanto el juez del encuentro como Paredes respondieron la ocurrencia con una sonrisa cómplice. La escena, perfectamente capturada por la transmisión oficial, no tardó en viralizarse en redes sociales.
Unos cuantos minutos antes, cuando había salido a hacer el calentamiento previo, Nacho Arce cumplió con su ritual de todos los partidos e hizo su habitual repartija de alfajores entre los hinchas de Boca en las tribunas.