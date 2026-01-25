Boca realizó una oferta formal a Estudiantes por Ascacíbar que podría incluir el préstamo de un jugador

Días atrás habían hecho una primera oferta formal que rondaría los 5 millones de dólares, pero la misma había sido rechazada por Estudiantes de La Plata, que pretendía algo más cercano a los US$ 7 millones. Pero como en Brandsen 805 quieren ficharlo sí o sí, elevaron en las últimas horas la propuesta económica, la cual podría incluir el préstamo de otro futbolista.

*La propuesta es una suma importante de dinero (no trascendieron montos) más el préstamo de Brian Aguirre. Se espera por la respuesta de Estudiantes (LP). pic.twitter.com/xL24Lz99VI — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 25, 2026 El monto aún no trascendió, pero se trataría de una suma bastante más próxima a la que pedía el Pincha, por lo que se espera que más temprano de tarde haya una respuesta definitiva, y en el Xeneize creen que será positiva. Y en el medio aparece la figura de Brian Aguirre, por el cual se está negociando un préstamo al cuadro platense, aunque hay distintas versiones al respecto.

Brian Aguirre, una negociación paralela que puede incidir en la principal El León quiere al delantero de 23 años ante la muy probable e inminente salida de Edwin Cetré a River. Mientras algunos periodistas indican que Boca lo cedería como parte del pago por el Ruso, desde el club sostienen que se trata de una negociación paralela. De todos modos, es imposible no vincular ambas transacciones y, ya sea de manera directa o indirecta, una influiría en la otra.