Boca realizó una oferta formal a Estudiantes por Ascacíbar que podría incluir el préstamo de un jugador
Boca está decidido a fichar a Santiago Ascacíbar. Ya elevó una fuerte propuesta económica mientras negocia cederle otro futbolista a Estudiantes.
Boca Juniors ya logró cerrar a Ángel Romero como su primer refuerzo del 2026 y este lunes estará arribando al país para sumarse al plantel. Pero el paraguayo no sería la única incorporación del mercado de pases y hay optimismo en la Ribera de poder contratar a Santiago Ascacíbar, por quien en la última semana avanzó de manera decidida.
Días atrás habían hecho una primera oferta formal que rondaría los 5 millones de dólares, pero la misma había sido rechazada por Estudiantes de La Plata, que pretendía algo más cercano a los US$ 7 millones. Pero como en Brandsen 805 quieren ficharlo sí o sí, elevaron en las últimas horas la propuesta económica, la cual podría incluir el préstamo de otro futbolista.
El monto aún no trascendió, pero se trataría de una suma bastante más próxima a la que pedía el Pincha, por lo que se espera que más temprano de tarde haya una respuesta definitiva, y en el Xeneize creen que será positiva. Y en el medio aparece la figura de Brian Aguirre, por el cual se está negociando un préstamo al cuadro platense, aunque hay distintas versiones al respecto.
Brian Aguirre, una negociación paralela que puede incidir en la principal
El León quiere al delantero de 23 años ante la muy probable e inminente salida de Edwin Cetré a River. Mientras algunos periodistas indican que Boca lo cedería como parte del pago por el Ruso, desde el club sostienen que se trata de una negociación paralela. De todos modos, es imposible no vincular ambas transacciones y, ya sea de manera directa o indirecta, una influiría en la otra.
Por lo pronto, el cuadro de la Ribera ya tendría acordado de palabra con Ascacíbar el contrato en caso de que su fichaje se concrete. Por lo tanto, con el visto bueno del jugador, solo resta que Estudiantes acepte la oferta recibida; todo a días de que ambos equipos se enfrenten este miércoles en el Estadio UNO por la fecha 2 del Torneo Apertura.