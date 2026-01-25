El jugador "estilo Villa" que suena para River y la tajante decisión de la dirigencia tras el rumor

En River tomaron postura ante las versiones que vinculan al extremo colombiano. Cuál fue la reacción del futbolista.

El representante del atacante lo puso en el radar de River.

River Plate continúa activo en el mercado de pases, con especial foco en la búsqueda de un extremo que potencie el ataque del equipo de Marcelo Gallardo. En ese contexto, en las últimas horas comenzó a circular el nombre de Edwuin Cetré, figura de Estudiantes, aunque desde Núñez dejaron trascender que no existió ningún contacto formal por el colombiano.

Según versiones periodísticas, la transferencia del atacante a Athletico Paranaense se habría visto demorada por una supuesta consulta desde River. Sin embargo, puertas adentro del club interpretan ese trascendido como una estrategia para intentar mejorar las condiciones económicas de la operación o del contrato del jugador.

Frente a ese escenario, la dirigencia decidió no involucrarse y continuar analizando otras alternativas para reforzar el plantel. Si bien el cuerpo técnico considera que Cetré reúne características acordes al perfil buscado, en el club prefieren manejar los tiempos y evitar negociaciones apresuradas.

¿Edwuin Cetré a River? Las declaraciones que alimentaron el rumor El representante del futbolista, Giancarlo Uda, fue quien inicialmente vinculó a su cliente con River al declarar: “Me dijo que le encantaría jugar ahí, pero todavía no ha llegado ningún mensaje desde Núñez”, en una entrevista con el programa No Tan Distintos, que se emite por Picado TV.

Horas más tarde, el propio Cetré utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y bajar el tono a los rumores. “En las últimas horas se dijeron cosas que no reflejan lo que pienso ni lo que dije. Nunca hablé de sueños personales vinculados a ningún club”, escribió en una historia de Instagram.