La advertencia de Gallardo sobre el mercado de pases y su respuesta cuando le preguntaron por Villa

Tras el triunfo de River sobre Barracas Central, Marcelo Gallardo analizó los refuerzos que llegaron y fue consultado por la situación de Sebastián Villa.

River Plate arrancó el Torneo Apertura con el pie derecho. Este sábado, venció como visitante 1-0 a Barracas Central en el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia con un gol de Gonzalo Montiel al minuto 59, en un duelo en el que el equipo de Marcelo Gallardo no brilló, pero fue superior y justo ganador.

Este primer paso victorioso es vital para el Muñeco luego de lo que fue un flojo 2025, el peor año desde que dirige al Millonario y probablemente también de toda su carrera como DT. Esto se vio reflejado en el optimismo que expresó tras el encuentro en conferencia de prensa, en la que también se refirió al mercado de pases.

Las declaraciones de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa La respuesta de Marcelo Gallardo cuando le preguntaron por Villa "Empezamos, como todos los equipos, a funcionar y mostrar en competencia la preparación. Por lo que se vio en la primera fecha, veníamos a una cancha difícil contra un rival también difícil. Hicimos un partido correcto para iniciar, salvo alguna jugada puntual. Tuvimos buen dominio de pelota y generamos situaciones de gol. Podríamos haber metido un gol más", comenzó su análisis del partido.

Tras esto, hizo un balance de los refuerzos que llegaron (Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña): "Trajimos tres jugadores muy buenos. Todos con características de mucho profesionalismo y buena adaptación. Aníbal puede jugar adentro o de intero, Fausto también", indicó. Aunque no cerró las puertas a traer más jugadores: "Mientras el mercado esté abierto (hasta el martes 27), vamos a estar a la expectativa", advirtió.