Con un gol de Montiel, River debutó con un triunfo por 1-0 sobre Barracas Central

Por la fecha 1 del Apertura, River venció a Barracas Central en el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia con un tanto de Gonzalo Montiel al minuto 59.

River Plate le ganó este sábado a Barracas Central por 1-0 en el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia a pesar de la polémica en el primer tiempo y comenzó el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 con un triunfo clave en la primera fecha.

Con el único tanto del defensor Gonzalo Montiel a los 14 minutos del segundo tiempo, además de iniciar el nuevo torneo con victoria, estiró una curiosa racha ante el Guapo, ya que le ganó 7 de los 0 encuentros que disputaron desde el ascenso en 2021.

El penal que reclamó River por mano El penal que reclamó River ante Barracas Central En los primeros minutos, el Millonario fue mucho más que su rival y lo mantuvo resguardado en su campo, incluso pudo ponerse en ventaja en los pies de Fausto Vera, pero una mano de Gastón Campi casi en la línea del arco le impidió al equipo de Marcelo Gallardo ponerse en ventaja.

Tras la polémica, River mantuvo su nivel y presión alta, pero de a poco comenzó a cederle la pelota a Barracas y a tener imprecisiones a la hora de armar juego, por lo que el local aprovechó y se mantuvo más cerca del arco defendido por Santiago Beltrán.

El colombiano Juan Fernando Quintero tuvo dos muy claras desde media distancia para abrir el marcador, pero una fue muy bien desviada por el arquero Marcelo Miño cuando se colaba en el ángulo y la otra pasó muy cerca del palo.