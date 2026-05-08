Leo Astrada reveló de qué club es hincha y sorprendió a todos: no es River
Leonardo Astrada, histórico exjugador y exDT de River, contó cuál es el club que lleva en el corazón y dejó una revelación que sorprendió.
Leo Astrada reveló de qué club es hincha y sorprendió a todos: no es RiverLeonardo Astrada sorprendió con una confesión que rápidamente hizo ruido entre los hinchas de River Plate. Aunque es uno de los grandes ídolos del Millonario, reveló que desde muy chico es hincha de un club que no es justamente River.
En una charla con Pablo González para SC Shorts, el exmediocampista explicó el origen de ese sentimiento: “Yo soy hincha de Tigre. Tengo un gran cariño de River, porque River me formó”.
Luego, profundizó sobre el vínculo familiar que lo acercó al Matador desde muy chico. “Mi primo tercero era Fierro, jugaba de wing derecho. Mi abuelo me llevaba a los tres años, yo iba del lado de la platea de Tigre, me ponía al lado del alambrado y le gritaba a mi primo”, recordó.
Leonardo Astrada sorprendió y reveló de qué equipo es hincha
Más allá de esa confesión, Astrada dejó en claro el enorme afecto que siente por River, club donde realizó inferiores, ganó 12 títulos como futbolista y también fue campeón como entrenador. “Quiero a los dos. Es más, quiero que River gane siempre”, afirmó.
El Negro es una de las grandes referencias de la historia reciente del Millonario y actualmente se desempeña como panelista en ESPN, donde suele analizar la actualidad del equipo de Núñez.