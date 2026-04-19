El brutal enojo de Leonardo Astrada con el arbitraje de Herrera en el Superclásico: "Es increíble el penal que no cobra"

Leonardo Astrada se mostró muy enfadado con el árbitro del partido tras el polémica no penal sancionado a favor del Millonario.

Boca festejó en el Monumental tras vencer por 1-0 a River en el Superclásico. Con gol de Leandro Paredes de penal, el cuadro de la Ribera se quedó con los tres puntos y festejó a domicilio contra su eterno rival que se mostró muy enojado con el arbitraje de Darío Herrera.

El enojo se debe a que en la última jugada del partido, todo River reclamó un penal de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta, que tanto el juez como el VAR no sancionaron.

Ahora, quien también se mostró muy molesto con la decisión del árbitro fue Leonardo Astrada, exfutbolista del cuadro de Núñez. El comentarista de ESPN no se guardó nada y disparó contra Herrera por el penal no sancionado: “Es increíble el penal que no cobra. En ningún momento va a disputar la pelota. Si vos saltás y lo empujás con el salto, vos disputás la pelota. Él no salta. Él va a empujar directamente”, puntualizó en ESPNF10.

Leonardo Astrada disparó contra Darío Herrera por el no penal cobrado a River La bronca del Negro Astrada por el penal que no le cobraron a River en el final del Superclásico ESPN

En cuanto al análisis del partido, el “Negro” mencionó: “Si Boca hubiera empatado, estarían liquidando a Úbeda. Si salimos del resultado, lo que propuso Boca fue muy triste, muy triste en todo momento”.