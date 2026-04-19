La revelación de Leandro Paredes sobre su festejo del Topo Gigio tras ganar el Superclásico en el Monumental: "No estaba pensado"

Boca silenció el Monumental. Con un gol de Leandro Paredes de penal, el equipo comandado por Claudio Úbeda le ganó 1-0 a River, se quedó con el Superclásico del fútbol argentino y quedó a un paso de meterse en los octavos de final del Torneo Apertura.

En un partido picante, el capitán del cuadro de la Ribera marcó el tanto que le dio tres puntos al Xeneize. Tras convertir de gran manera el penal, el campeón del mundo salió corriendo hacia el córner y se besó el escudo en varias ocasiones. Luego, de frente a todo la tribuna millonaria hizo el histórico festejo de Juan Román Riquelme: el Topo Gigio.

Tras quedarse con el Superclásico a domicilio, Leandro Paredes fue elegido la figura del partido y allí habló en diálogo con TNT Sports y dio detalles del “picante” festejo: "Sabía que si había un penal, lo pateaba yo. Estaba tranquilo y con mucha confianza, porque la verdad que desde que llegué me han dado mucho cariño", comenzó. Y luego añadió: “El festejo del Topo Gigio no estaba pensado, salió de esa manera”.

Por otro lado, el capitán de Boca analizó el triunfazo ante su eterno rival: “"Lo importante era ganar. Vinimos a esta cancha a ganar y lo hicimos de la mejor manera. Estoy muy orgulloso de este grupo, que de a poco se viene convirtiendo en un grupo de hombres. Sabíamos que se iba a poder jugar poco, por todo lo que se había dicho antes. La cancha no estaba de la mejor manera", sentenció.

La palabra de Leandro Paredes tras el triunfo de Boca en el Superclásico X @TNTSports

“No pudimos hacer el juego que veníamos haciendo en los últimos partidos por el campo. Estoy orgulloso de formar parte de este plantel y de ser el capitán. Supimos sufrir cuando tuvimos que sufrir, pero importante es que se ganó", agregó.

La banca a Úbeda

Por último, Paredes volvió a respaldar a Claudio Úbeda: "Se lo ve a él con más confianza y con la confianza nuestra en él. Soy consciente de que venimos en crecimiento, con un nivel de menor a mayor, que tenemos un equipo que poco a poco está siendo de hombres y que sabe lo que quiere. Juntos vamos por buen camino", concluyó.