El fuerte cruce del Huevo Acuña con Paredes y un antecedente picante entre los campeones del mundo

Leandro Paredes y Marcos Acuña tuvieron un picante encontronazo en pleno segundo tiempo del Superclásico, pero no es el primero entre ambos.

Boca Juniors se impuso 1-0 sobre River Plate este domingo en el Superclásico disputado en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura. Leandro Paredes le dio la victoria al equipo de Claudio Úbeda con su tanto desde los doce pasos en la última jugada del primer tiempo. Pero el gol no fue el único momento crucial que protagonizó.

Durante el primer tramo del segundo tiempo, promediando el minuto 60, el 5 xeneize hizo una falta a joaquín Freitas en el primer cuarto de cancha. Marcos Acuña fue a buscarlo y comenzó a decirle algo mientras lo agarraba por detrás. Sin embargo, lejos de recibirlo con una actitud comprensiva por tratarse de su compañero de Selección, Lean se lo sacó de encima de mala manera con un empujón.

El encontronazo entre Paredes y Acuña en pleno Superclásico El cruce entre campeones del mundo: Acuña vs Paredes El cruce entre campeones del mundo: Acuña vs Paredes ESPN Esto provocó la furiosa reacción del Huevo, que le devolvió el empujón, tras el cual el volante central se dejó caer al suelo. Los compañeros de uno y otro lado rápidamente se acercaron para separarlos y evitar que siguiera subiendo la temperatura, y el árbitro Darío Herrera resolvió amonestar a ambos jugadores.

Este picante cruce llamó bastante la atención por tratarse de dos futbolistas que compartieron muchos años en la Scaloneta y levantaron juntos el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima. Pero, sorprendentemente, no fue el primer encontronazo entre los dos, ya que en 2023 también habían tenido uno.

Paredes y Acuña ya habían tenido un cruce previo en 2023 La expulsión de Marcos Acuña por Leandro Paredes Fue en el tiempo extra del partido de vuelta de las semifinales de la Europa League entre Sevilla y la Juventus. Con el elenco andaluz un gol arriba a falta de 5 minutos, Acuña, que estaba amonestado, tenía que sacar un lateral y se demoró unos breves instantes. Paredes, ante la eliminación inminente, se puso a llamar al árbitro de manera desesperada que estaba haciendo tiempo.